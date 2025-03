Valentina Cervantes reveló si habló con Enzo Fernández sobre su supuesto romance con Nicki Nicole

La pareja, que había puesto en pausa su relación a finales de 2023, fue una de las más seguidas en redes sociales, y sus seguidores no tardaron en celebrar la reconciliación. Sin embargo, la vuelta de la pareja no estuvo exenta de polémicas, ya que la modelo fue consultada sobre los rumores que vincularon al futbolista con la cantante Nicki Nicole durante su tiempo separados.

En la entrevista, Valentina compartió cómo lograron superar los conflictos que los distanciaron: "Arreglamos las cosas en las que no estábamos de acuerdo, pudimos acomodarnos bien para seguir con la familia y la pareja", afirmó.

Más allá de las versiones que circularon durante su separación, la modelo dejó en claro que la decisión de volver con Enzo se basó en sentimientos genuinos: "Si no hubiera amor, no estaría con él, eso es lo que sobra, por eso le di una segunda oportunidad".

Según explicó Cervantes, el mediocampista del Chelsea extrañaba profundamente su vida en pareja y su familia, y este factor fue determinante para que ambos decidieran apostar nuevamente por la relación. "Para él es difícil estar tan lejos y solo", comentó la influencer, quien también reconoció que ella necesitaba un tiempo para reevaluar su vida y su carrera antes de dar el paso definitivo.

Enzo 2.jpg Valentina Cervantes y Enzo Fernández

La pregunta sobre Nicki Nicole y la respuesta que sorprendió

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Ángel de Brito no esquivó el tema de los rumores que vinculaban a Enzo Fernández con Nicki Nicole. Durante su separación, circularon versiones que sugerían que el futbolista y la cantante rosarina habían tenido un acercamiento.

El conductor, con su estilo habitual, le preguntó si alguna vez conversaron sobre lo que hizo cada uno en esos tres meses. "No, en esos terrenos es mejor no entrar", respondió Valentina con firmeza, dejando en claro que no le interesa indagar en el pasado reciente de Enzo.

Pero la charla no quedó ahí. De Brito, con picardía, quiso saber si ella seguía escuchando música de Nicki Nicole después de los rumores. La respuesta de Cervantes fue contundente: "Obvio, en el auto. ‘Ojos verdes’ me encanta", aseguró, lejos de alimentar cualquier polémica.

Luego, el conductor redobló la apuesta: "Si están juntos y suena Nicki Nicole, ¿no pone cara rara él? ¿No empieza a transpirar?". A lo que la modelo respondió con ironía: "No, por ahora no puso. Hay veces que escuchamos Nicki Nicole juntos", cerró.