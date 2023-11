Vero Lozano sorprendió mostrando cómo es su pelo sin las extensiones

La conductora no tiene problemas de mostrarse tal cual es, y a pesar de sus recaudos frente a la cámara, se expuso completamente.

En el mundo del espectáculo la apariencia es muy importante, por eso no extraño que algunas figuras de la televisión pasen mucho tiempo maquillándose o realizando todo tipo de tratamientos para estar espléndidas. Por eso, fue para todos una sorpresa lo que hizo Verónica Lozano en vivo.

Es que en su programa que se emite por Telefe, Cortá por Lozano, la conductora dejó boquiabiertos a todos al despojarse de sus extensiones de pelo en plena transmisión, proclamando con desenfado: "No me importa nada".

Verónica Lozano 1.jpg Verónica Lozano

En ese preciso momento, el panel se dividió entre aquellos que exigían que se quitara las extensiones y los que se oponían a que se sometiera a eso.

Cómo reaccionaron los compañeros al ver a Verónica Lozano sin sus extensiones

Es que la conductora no titubeó y se despojó del cabello falso, revelando su melena al natural, más corta de lo que el público está acostumbrado a ver.

"No me importa nada", expresó Verónica Lozano con total desapego. La reacción no se hizo esperar, con Sol Pérez elogiando: "¡La conductora número uno de la televisión! ¡No lo hace nadie!". Vicky Xipolitakis se sumó al coro: "Somos reales".

Este destape capilar inesperado llevó el entretenimiento a un nivel superior, con la conductora bromeando incluso al simular que las extensiones eran vello púbico, desatando risas y carcajadas en el set, mostrando que la conductora no solo necesita de su belleza para poder ser una estrella.