Verónica Lozano tildó de “forro” a Alberto Fernández

“No es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Fernández, que a mí en lo particular me pareció un forro”, dijo Lozano que aprovechó la presencia de Juan Pablo Fioribello, abogado penalista de la exprimera dama, en su programa de Telefe.

En un momento, la conductora reconoció que en 2019 lo eligió en las urnas. “Me pareció un pelotu… desde el día de la fiesta y el vacunatorio VIP. Yo lo voté y tengo que decirlo” , recordó Lozano que sostuvo que “la escalada esta de que él sea golpeador, no es responsabilidad mía ni de nadie”.

Fioribello explicó, al mismo tiempo, que es necesario que las víctimas de violencia de género denuncien lo que les pasa y que se asesoren con profesionales. Y fue ahí cuando Verónica aprovechó a oportunidad para cuestionar las decisiones del gobierno de Javier Milei: “Lamentablemente la línea del 144 se ha desmantelado prácticamente”.





fabiola yañez primera dama

Fabiola Yañez ampliará la denuncia contra Alberto Fernández

Fabiola Yañez ampliará la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, así lo informó su abogado, Juan Pablo Fioribello a la prensa, quien también detalló las preguntas que le hará el fiscal federal Carlos Rívolo, que investiga la causa.

Tras la presentación que hizo la ex primera dama en la que acusó a su esposo, el fiscal Rivolo le ofreció asistencia de la unidad especializada en agresiones de género, y se prevé otra audiencia, testimonial o presencial, para profundizar en los detalles de la denuncia.

En una entrevista con el programa de TN “A dos Voces”, el abogado de Yañez explicó Fioribello explicó: “Ahora viene lo que se llama ‘el corazón verdadero’. Hasta ahora Yañez pidió el desarchivo de las actuaciones, dijo que quería denunciar y denunció, el genérico. Ahora el fiscal Rivolo lo que va a hacer, dijo: ‘Te pegó, bueno, ahora queremos saber, dónde te pegó, cómo te pegó, cuántas veces te pegó, de qué forma te pegó, ante quién te pegó’. Les explico procesalmente cómo sigue esto. Ella va a declarar en la causa y tener que contar lo que anticipó, lo que pasó, lo que se sustentará en un tema de elementos probatorios”.

Durante la entrevista televisiva, el letrado también contó que, “de ambos lados habrá una barbaridad de testigos. Acá hay choferes, empleados, asistentes, que iban, visitas, amigos, los amigos más cercanos de ambos, la gente que los trataba, alguien tiene que haber visto esto”, y confirmó: “Después de esto no voy a asesorar al expresidente, hay una incompatibilidad de funciones”.

Fioribello dijo que analiza viajar a Madrid, donde vive la ex primera dama, para hablar personalmente con ella, y advirtió: “Está con mucha preocupación por todo esto, muy angustiada y compungida, muy nerviosa, tiene mucho miedo”, y adelantó: “Hoy ella me habló y me dijo: ‘Tengo fotos con la cara destrozada, desfigurada’. Esas fotos las tiene y van a aparecer, después habrá que explicar en qué contexto fueron, si son golpes, quién se los produjo, de qué forma”.

El que también evalúa viajar a Madrid es el fiscal Rivolo, lo hará para que Fabiola Yañez amplíe su declaración contra Alberto Fernández. Luego de que la ex primera dama prometiera ante el juez federal, Julián Ercolini, aportar más datos sobre los episodios de violencia de género a través de capturas de chats y documentación, el abogado considera viajar a España para tomar declaración de manera presencial, y no mediante videollamada.