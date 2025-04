Versiones cruzadas sobre el estado de salud de María Becerra: ¿está grave?

Ahora el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez aseguró que la situación es "delicada" y está nuevamente intubada. Aunque no hay detalles de la Clínica Zabala donde permanece internada, el que vuelva a ser intubada indica un retroceso en su estado de salud.

En el programa "Puro Show" de Pampito al aire por El Trece, una de sus columnistas indicó: "María estaría delicada de su salud, habría sido nuevamente intubada en el día de hoy. En el día ayer la extubaron, pero hoy otra vez la intubaron. Estamos viendo qué pasa con ella, que ya el año pasado sorprendió con dolores estomacales, en ese momento perdió un embarazo".

Frente a estas afirmaciones, el periodista de espectáculos de LAM, Pepe Ochoa, negó las declaraciones de sus colegas. "A una de mis fuentes le digo "¿sabes algo de María? están contando que está intubada nuevamente' y me ponen 'no, eso no es así, está bien, logró estar estable a raíz de lo que conté ayer y le están por dar el alta", expresó.

"Está estable, queda internada por protocolo y está en observación", indicó en el streaming Bondi.

El día de ayer, Pepe insinuó que la grave situación de la artista era por estar atravesando un nuevo embarazo que le generó problemas. El periodista le confirmó esto a Ángel de Brito e indicó que por una "complicación" fue que terminó internada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tinnnnnimir/status/1915187992215298501&partner=&hide_thread=false Ángel de Brito contó que Pepe Ochoa confirmó el embarazo de María Becerra: "No sé, acá Pepe me está escribiendo. Me dice 'María Becerra embarazada, se internó por una complicación en la Clínica Zabala'. Así que bueno, despejamos la duda" pic.twitter.com/RVlwl7QqrV — Tina (@tinnnnnimir) April 23, 2025

Los problemas de salud por los que atravesó María Becerra

Últimamente la compositora y cantante argentina había alarmado a sus seguidores tras suspender una serie de compromisos laborales, alegando "razones personales y de salud". Algunos de ellos se vieron preocupados por cómo se encontraba y especularon con cuadros de estrés o agotamiento físico extremo.

En septiembre del año 2024, la cantante atravesó dificultades en su salud por un embarazo ectópico, y desde sus redes expresó: "¡Hola a todos! Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico".

"Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor. Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia", detalló en su cuenta oficial de Instagram.

"Quiero que sepan que estoy bien y que como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo. Gracias por sus mensajes de apoyo, de verdad significan mucho para nosotros. Les mandamos un abrazo grande", cerró.