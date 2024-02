Victoria Vanucci habló del calvario que vivió con su ex en los Estados Unidos

Al llegar a la Argentina, conversó con los Socios del Espectáculo y dijo: "Estoy feliz de estar acá. Lamentablemente, mis hijitos no me pudieron acompañar por un tema de permisos. Se quedaron con mi mamá y yo vine a ver a mi familia y también a definir algunos temas de trabajo".

Luego, acerca de todo lo que vivió con su ex marido, Vanucci evitó entrar en detalles pero dijo: "Lo pasé realmente mal. Si no hubiese sido por ustedes, los medios argentinos... no sé qué hubiera pasado. Yo estuve en una cárcel, fue algo tremendo lo que viví pero también trato de entender que hay algo de salud".

Luego Victoria continuó su relato: "Cuando una prioriza a los hijos, trata de mirar para adelante. Fue duro lo que pasó pero hay que entender que hay una enfermedad en el medio y no quiero que los chicos piensen que yo no lo entiendo... no quiero que el día de mañana me reprochen por llevarme mal con su papá".

Por último, cerró diciendo: "Ahora están tratando de procesar todo lo que pasó pero yo quiero que entiendan que es lo que hay... que vamos a tratar de llevarlo como un equipo. Yo estuve en una cárcel, me encantaría volver a mi país, que ellos lo conozcan... pero tenemos mucho que contemplar".

Cómo fue el reencuentro de Victoria Vanucci con sus hijos

El 15 de diciembre se supo que Victoria Vanucci podría reencontrarse con sus dos hijos menores de edad, Indiana y Napoleón, luego de que la Justicia estadounidense fallara a su favor en la causa que llevaba adelante en contra de su ex marido, Matías Garfunkel.

El empresario la alejó de sus hijos y hasta se dijo que podría quitarle la tenencia. Sin embargo, este viernes la modelo contó la buena noticia a sus seguidores en un emotivo posteo y desbordada por las lágrimas.

"Gracias a todos por el soporte, por la ayuda. Estoy emocionada y agradecida. Gracias a todas las madres y no madres que se han comunicado para ayudar o para sostenerme en este momento tan duro", comenzó diciendo emocionada en su posteo de Instagram en aquel día.

Además, también el agradeció a todos los medios que difundieron la información: "Gracias a la prensa argentina que tanto tengo para agradecer, en momentos desesperantes me han ayudado a recuperar a mis niños. Gracias desde lo más profundo de mi corazón", concluyó.