Por qué Victoria Vanucci no quiere que le saquen fotos con su nuevo novio

Los últimos días no fueron nada fáciles para Victoria Vanucci , quien afrontó una dura batalla legal con su ex marido en los tribunales de Miami. Matías Garfunkel le impidió ver a sus hijos - Napoleón e Indiana -, por más de una semana.

VICTORIA VANUCCI.mp4 Victoria Vanucci contó la dura situación que atraviesa con su ex marido y padre de sus hijos, Napoleón e Indiana.

Por eso, la modelo devenida en empresaria gastronómica y chef del restaurante Pachamama, decidió tomar medidas drásticas: no quiere la fotografíen y que se expongan imagenes de su presente sentimental.

A qué le teme Victoria Vanucci

Desde el episodio con sus hijos, el mayor miedo de Victoria Vanucci es que la retraten junto a su nuevo novio. “No quiero que me saquen fotos”, reveló en Intrusos. Por más que está separada de Garfunkel hace cinco años, aún no realizaron los trámites de divorcio.

“Cuando uno sabe al lado de quién estaba o por lo menos te das cuenta, después de tantos años, de algunas cosas… Te corrés vos de la escena y tratas de hacer lo que es lo mejor para los chicos”, explicó Vanucci.

“Mi vida privada la tengo que mantener con miedo porque no quiero que se me saque una foto con otro hombre, porque no quiero provocar ningún tipo de reacción que genere nada”, dijo, dando a entender que cualquier filtración sobre un nuevo amor podría desencadenar otra situación como la que vivió hace unos días con su ex marido.