Video: así explotó Juliana tras ser la más votada en la primera gala de Gran Hermano

Cómo reaccionó Juliana Scaglione, Furia, tras enterarse de haber sido nominada en Gran Hermano

"Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra", exclamó Juliana, cuyos gritos resonaron en la casa mientras la cámara capturaba la escena desde un plano cenital. La participante dejó en claro su descontento con las peticiones de sus compañeros de que moderara su actitud.

"Si no quiero que me abracen, no me abracen. Si les digo que me toquen y me arranquen, no lo hagan", advirtió "Furia", haciendo honor a su apodo y dejando entrever la tensión que se avecina en la convivencia. La transmisión fue interrumpida abruptamente, seguramente para que pueda ser emitido en el programa, pero queda claro que Gran Hermano 2023 no ha hecho más que empezar, y los conflictos y emociones fuertes prometen marcar esta edición desde el principio.