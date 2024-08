Video: la discusión de Araceli González y Fabián Mazzei en el cumple de Toto Kirzner

Este fin de semana, Toto Kirzner celebró su 26º cumpleaños rodeado de su familia en lo que se convirtió en un evento inolvidable, aunque no precisamente por las razones que uno esperaría. El festejo, que tuvo lugar en la casa de su madre, Araceli González , estuvo marcado por momentos de alegría, pero también por una insólita discusión entre su madre y su pareja, el actor Fabián Mazzei, que quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Embed Araceli González tuvo una divertida pelea con Fabián Mazzei en medio del cumpleaños de Toto Kirzner pic.twitter.com/lqgvWNmPdk — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) August 18, 2024

La pelea de Fabián Mazzei y Araceli González

Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de felicidad familiar se transformó en un episodio digno de una comedia, con momentos que Flor describió con humor como "un capítulo de The Office". En su posteo, Flor destacó varios momentos cómicos, incluyendo "la tía borracha, el tío que no sabe usar el equipo de música, la pareja que pelea, casi quemadura, y la sorpresa, obvio". El tono humorístico no hizo más que aumentar el interés en la publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.