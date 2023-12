Viral: el video que demuestra cuánto sabe Charlotte Caniggia de cultura general

Charlotte Caniggia es una de las participantes del Bailando 2023 más carismáticas. Su inocencia y su capacidad de brindar opiniones sin ningún tipo de filtros fue lo que hizo que se gane el cariño de la gente desde que apareció por primera vez en los medios hace más de diez años. Ahora, fue sometida a un particular test realizado por Marcelo Tinelli para saber cuánto conoce de cultura general.

Finalmente, Charlotte terminó nombrando cuatro insectos. Luego Marcelo le pidió que le nombre "huesos del cuerpo humano". "Brazos", dijo de inmediato la hija de Claudio Caniggia. Entre risas, el conductor le aclaró: "podes decir fémur". "No sé que carajos es eso", respondió con total sinceridad la mediática.

Por último, Marcelo le pidió a Charlotte que le nombre "profesiones". "Que hijos de pu... ¿Por qué me hacen tantas preguntas?", reaccionó de inmediato la participante. Entonces el conductor le propuso ir con una más fácil y le pidió que le mencione "cantantes latinas".

"Shakira, Jennifer López, Thalía, Gloria Trevi, eh... ¡Alejandro Sanz!", respondió rápidamente la hermana de Alex Caniggia. Sin dudas, Charlotte protagonizó otro momento muy cómico en la pista del Bailando.

Charlotte Caniggia opinó con todo sobre el romance de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Me da fake"

Es sabido que Charlotte Caniggia no tiene filtros a la hora de opinar. La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis suele decir lo que piensa sin importarle lo que piensen los demás. Ahora, la mediática se metió con un tema serio: la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Cuestión que, como a muchos, a la hermana de Alex Caniggia la relación del conductor con la modelo peruana no le cierra. Le parece “rara” y armada para el show del Bailando 2023. Así lo dio a entender la joven en un móvil con Ángel de Brito, mientras se maquillaba para el programa.

Todo empezó cuando el conductor de LAM le señaló que le había gustado su monólogo en el que habló sin vueltas de los participantes y destacó una de sus frases más picantes: “A Milett hay que quererla porque es tu novia, Marcelo”.

“Creo que todas pensamos lo mismo”, dijo Charlotte. “¿Tuviste contacto con ella? ¿Hablaste alguna vez?”, quiso saber Ángel. “Sí, alguna vez. Como ‘hola, ¿cómo andás?’ Parece copada…”, contestó sin dar más detalles.

Charlotte contó entonces los comentarios que le hacen llegar sobre , que en su país de origen estuvo envuelta en varios escándalos amorosos: “Por lo que me habla la gente en la calle, no la quieren mucho, viste. La mayoría no la quiere a Milett”.

“Dicen que es rara. Una pareja rara. Medio armado, dicen…”, siguió. “Te da fake”, acotó De Brito, que tampoco cree en la parejita. Y ella se despachó: “Me da fake, son raros”.