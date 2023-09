Virginia Gallardo explotó y contó cuáles son las sustancias que le metió en el cuerpo Lotocki

El periodista hizo referencia al producto implantado por Lotocki y explicó: “El metracilato es prácticamente la silicona, que en una prótesis mamaria o un glúteo va encapsulada, pero vos no la podes liberar al cuerpo”.

VIRGINIA GALLARDO.mp4 Virginia Gallardo contó en Socios del Espectáculo qué fue lo que le puso Aníbal Lotocki en el cuerpo.

Fue entonces cuando Virginia Gallardo aseguró: “Tampoco era metacrilato. De hecho en algún momento él salió a decir que era Subiton. Nos íbamos enterando ahí. Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y me confirma que me estaban mintiendo”, contó.

La muerte de Mariano Caprarola a los 49 años también impactó al mundo del espectáculo. El panelista sufría de una complicación renal y era uno de los tantos famosos que denunciaba a Lotocki tras haberse operado con él. En más de una oportunidad, Caprarola declaró que sabía que Lotocki tenía alguien poderoso que lo protegía pero no se animaba a revelar el nombre. "Si lo digo, termino en un zanjón", declaró el panelista.

Frente a estas tristes noticias, Virgina Gallardo -quien también tuvo una mala experiencia con el médico- confesó: “Lo tomo con humor porque no me queda otra. Yo digo 'qué cerca pegan las balas, disfrútenme'. Que lo digo como chiste pero igual me amarga”.

“No me afecta porque estoy muy bien y me acabo de hacer los chequeos. Tampoco quiero llevar preocupación, mis lágrimas son de bronca e impotencia”, finalizó.