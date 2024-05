Virginia de Gran Hermano acusó a sus compañeras de machistas

Virginia Demo expuso en una charla con su hija Delfina y su compañera Florencia Regidor las razones por las cuales ha perdido la confianza en Juliana. "Vos fíjate lo machista que es esta mina que está con todos hombres, no quiere ni a una mujer”, sostuvo Vir durante la conversación. "Me llama la atención porque ella se hace la mujer fuerte y la mujer que se yo y no quiere a las mujeres, siempre va en contra de las mujeres".

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Delfina, quien intervino en la charla dejando en claro su malestar con Juliana. “Siempre habla de los cuerpos, me le cago de risa; siempre que pudo decir algo de los cuerpos lo dijo”, criticó Delfina, reflejando la incomodidad que siente al convivir con ella.

Virginia - "Vos fíjate lo machista que es esta mina que esta con todos hombres, no quiere ni a una mujer [...] por eso digo que me llama la atención porqué ella se hace la mujer fuerte y la mujer que se yo y no quiere a las… pic.twitter.com/dZUOG3pGl6 — TRONK (@TronkOficial) May 29, 2024

La fuerte acusación de Virginia contra Furia en Gran Hermano

Florencia Regidor, presente en la conversación, también se sumó al análisis de madre e hija, brindando su propia perspectiva sobre el comportamiento de Scaglione dentro de la casa. “Sabés qué pasa, Vir, nadie le da la importancia, entonces la gente sale de acá y dice ‘no, es una tipaza, súper graciosa’, y todo así. Entonces, queda como que es un personaje, pero en realidad es así. Y pasó con todas las personas que se fueron”, concluyó Florencia, destacando cómo la imagen de Juliana es percibida de manera diferente fuera de la casa.

La relación entre Virginia Demo y Juliana Scaglione se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas. Virginia ha expresado repetidamente su descontento con la actitud de Juliana, acusándola de ser machista y de no apoyar a otras mujeres. "Fijate lo machista que es esta mina, que está con todos los tipos, no quiere ni a una mujer. Me llama la atención porque ella se hace la mujer fuerte y no quiere a las mujeres. Siempre va contra las mujeres", afirmó Virginia.

Virginia 1.jpg Virginia se cansó de sus compañeras en Gran Hermano

La crítica a Zoe, Rosina y Lucía

La respuesta de Delfina, quien ingresó al reality para acompañar a su madre y se ganó una casa, también refleja este conflicto. "Siempre que pudo decir algo, lo dijo de los cuerpos", comentó Delfina, criticando a Juliana por sus constantes comentarios sobre el físico de los demás.

Sin embargo, Virginia también criticó por machistas a Zoe, Rosina y Lucía, en especial a la última de estas en salir: “Zoe quería llegar a la final con ellos (Los Bros), esto es tan machista, es tan machista esta sociedad”.