Vuelven a acusar de plagio a Lola Latorre: una influencer suiza estalló de la bronca, publicó la pruebas y reavivó la polémica

Lauren Isabel denunció las similitudes entre un video de Lola Latorre y una publicación propia, y cuestionó que no reconociera su contenido original.

Lola Latorre volvió a quedar en el centro de una polémica en las redes sociales luego de que una creadora de contenido internacional hiciera público un reclamo que generó repercusiones. La situación involucró también a Yanina Latorre y puso nuevamente en discusión los límites entre la inspiración y la copia en las plataformas digitales.

La acusación surgió después de que Lauren Isabel, una influencer suiza , advirtiera el parecido entre una de sus publicaciones y un video compartido por la hija de la conductora. Tras recibir mensajes de sus seguidores que le señalaron las coincidencias, decidió exponer el caso a través de sus historias de Instagram.

La grabación cuestionada tiene como protagonistas a Lola y Yanina Latorre , quienes aparecen subiéndose rápidamente a un auto. La secuencia comienza con la conductora cuestionando la actitud de su hija , pero la situación da un giro cuando ella termina haciendo exactamente lo mismo . Junto a las imágenes, Yanina había elegido una frase que, tras conocerse el reclamo de la influencer suiza, adquirió un significado particular: “ A esta altura, ya no sabemos quién copia a quién ”.

Sin embargo, para Lauren Isabel, el parecido entre ambas escenas era demasiado evidente. Por eso, luego de que sus seguidores le advirtieran sobre la publicación de Lola, decidió compartir una captura del video y expresar públicamente su sorpresa por las similitudes.

La reacción de Lauren Isabel por la falta de crédito

La influencer no ocultó su incomodidad ante lo ocurrido y apuntó directamente contra la ausencia de una mención a su contenido original: “Hmmm bueno, esto es incómodo... ni un solo crédito, ja, ja, ja”, escribió al referirse al video publicado por Lola.

De todas formas, Lauren aclaró que no considera incorrecto tomar ideas de otros creadores, una práctica habitual en las redes sociales. Su cuestionamiento estuvo relacionado con el nivel de semejanza que encontró entre las dos grabaciones: “Entiendo inspirarse en el trabajo de alguien más, todos hacemos referencia a cosas que nos gustan... pero esto se siente casi idéntico”, sostuvo la influencer al explicar su postura.

El detalle del perro que llamó la atención de la influencer

Entre las coincidencias que Lauren Isabel destacó, hubo un elemento particular que le resultó especialmente llamativo: la presencia de un perro junto a la ventana del auto, un detalle que también aparecía en su propia publicación. “Lo del perro en la ventana me mató. Ja, ja, ja. Literalmente igual al nuestro... no sé, pero me sentiría incómoda tomándolo de un creador más pequeño y ni siquiera mencionarlo...”, expresó.

Hasta el momento, el reclamo público de Lauren se centra en las similitudes entre los videos y en la falta de reconocimiento que cuestionó. La situación volvió a instalar un debate frecuente entre influencers y usuarios: hasta qué punto una publicación puede considerarse una inspiración y cuándo corresponde reconocer el trabajo de otro creador.