Ximena Capristo reveló la verdadera razón detrás de la pelea entre Pedro Alfonso y Gustavo Conti

“Yo digo la verdad. Es más, esa temporada Gus la pasó mal, venía muy angustiado a casa por lo que Pedro le hacía en la gira”, aseguró Ximena Capristo antes de agregar: “Aparte, estaba peleado con Fredy (Villarreal). Estaba peleado con la compañía. Con la única que hablaba era con Flor Vigna. Comían prácticamente solos”.

Ximena reveló que Pedro Alfonso tuvo actitudes problemáticas hacia Gustavo durante esa temporada teatral, causando angustia a Conti. Aunque las razones detrás de esta situación no se revelaron en su totalidad, queda claro que hubo desacuerdos y tensiones que llevaron a un cambio en la dinámica entre las parejas.

“Gus decía ‘pero ¿qué le hice? ¿Por qué me trata de esta forma?’. A mí me daba bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro. Lo quiere. Seguramente tiene la mejor con él. Pero a mí no me gusta que lo lastimen, porque yo lo conozco”, agregó.

Nazarena Vélez compartió su propia experiencia laboral positiva con Pedro Alfonso en el teatro, lo que generó un contraste con las afirmaciones de Capristo. Sin embargo, Ximena insistió en que la situación cambió con el tiempo y que durante la temporada de 2017, Pedro había mostrado actitudes problemáticas hacia su esposo.

“Me extraña lo que me decís de Pedro, porque yo trabajé con él y es amoroso. Me extraña que digas lo de maltrato”, aseguró sorprendida Nazarena Vélez. “Pero vos trabajaste más al principio con él. Fueron distintos años y yo hablo de un Pedro más avanzado. En 2017″, fue la respuesta de la Angelita. “¿Vos decís que se agrandó?”, preguntó Yanina incisiva. “No me hagas decir esto. Pero lo maltrató”, cerró Ximena.