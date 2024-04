Yanina Latorre contó un dato secreto de la separación de Marina Calabró

Calabró 1.jpg

Qué dijo Yanina Latorre sobre la separación Marina Calabró

La revelación se convirtió en tema central en programas de televisión como LAM, donde Yanina Latorre compartió los detalles de la conversación con Calabró. La mediática describió cómo Marina había estado visiblemente decaída incluso antes de la confirmación oficial. Calabró, al borde de las lágrimas, confirmó la ruptura al aire y expresó su deseo de no profundizar en el tema para evitar exponerse a más dolor público.

“Ayer (por el jueves) la vi venir, me engañó”, reveló Yanina Latorre que contó que fuera del aire le preguntó si se había peleado con Lanata, con Iliana o con Barbano, algo que ella negó. Sin embargo, al otro día, todo se supo.

Calabró 2.jpg Marina Calabró

“Yo la vi triste ayer pero muy caída, no arrancaba. Hoy le mandé una foto que circulaba y le pregunté si quería hablar del tema. Lo que lloró antes de salir al aire, fue tremendo”, explicó Yanina Latorre.

¿Por qué se separaron Marina Calabró y Rolando Barbano?

“No hay nada jugoso, él no la cagó, no le hizo nada malo, ella a él tampoco. Ella es una mujer muy independiente que trabaja mucho, estar con una mujer así, él venía de otro tipo de vínculo, le puede joder que labure todo el día”, explicó la Angelita antes de agregar: “Ella está totalmente enamorada, creo los dos están enamorados pero no se entienden”.

En medio de la especulación, Marina Calabró y Yanina Latorre negaron la presencia de terceros en discordia y enfatizaron que la separación se debió más a una cuestión de incompatibilidad de personalidades que a problemas más profundos. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de que los involucrados decidan compartir más detalles sobre su situación en el futuro.