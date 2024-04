Yanina Latorre destruyó a Julia Mengolini: "no tiene talento"

image.png

Yanina Latorre sin pelos en la lengua contra Julia Mengolini

La guerra entre la actual pareja de Fito Páez y la esposa de Diego Latorre ya lleva varios capítulos. Días atrás, se supo que Julia bloqueó a Yanina en su cuenta de X, y la panlista de LAM decidió salir a responderle al aire sin filtro como acostumbra.

En primer lugar, fue muy dura y la fulminó: “Me cae fatal, me parece que no tiene talento de periodista, me parece que trabaja de militar. Estoy en las antípodas, me trata de tilinga”.

Embed - El Observador on Instagram: " Yanina contra Julia Mengolini: “¿Por qué criticás tanto a la elite si vivís como rica y es mentira que sos popular?” #Yanina1079 con @yanilatorre" View this post on Instagram A post shared by El Observador (@elobservador1079)

“Una mina que se crió en Bariloche, que tiene casa con salida al río, no con ventana al río. Vos abrís la puerta de su galería y entra a nadar al río. Imaginate la guita que hay que tener, para tener esa casa, es el lugar más caro de Bariloche. Lo digo bien, en el Nahuel Huapi. Hermoso, que está enhielado en el invierno y en el verano tenés como una playita”, continuó Latorre, hablando acerca del entorno familiar de donde proviene la abogada.

Luego, Yanina continuó compartiendo: “Fue al mejor colegio inglés de Bariloche, es una mina culta. Tiene propiedades, tiene dos bares… Digo, que se ponga en esa radio berreta que tiene online, que ahora la pagan nada más que los suscriptores porque se le acabó la pauta política. Y no tiene otro trabajo, porque si fuera tan buena, ¿por qué no la contrata alguien?”.

“Empezó de nuevo a hablar que el problema nuestro, de los argentinos, eran las elites económicas, todo como… la clase alta. ¿Y vos qué sos? Y encima tiene el tupé de hablar. ¿Por qué tanto quilombo con las elites? Si es mentira que sos popular y que sos comunista, y que te sacas la bombacha para dársela a otro. Si vivís como rica, tenés bares, tenía un bar de hamburguesas que estafaron gente. ¿De qué estás hablando?”, concluyó en su descargo la conductora de El Observador durísima como siempre.