La nueva y escandalosa pelea de Yanina Latorre y Julia Mengolini

La panelista de LAM no quiere nada a la conductora, y no dudó en atacarla en las redes sociales por su manera de pensar.

Los fuertes insultos entre Yanina Latore y Julia Mengolini

La contienda escaló aún más cuando Mengolini calificó a Latorre como una “mamarracha troll” y sugirió bloquearla por ser fea y hacer bullying. Ante esto, Latorre no dudó en contraatacar, recordando un antiguo rumor sobre la relación de Mengolini con Fito Páez. “Feo era Feto Páez y te lo comías cómo a tantos otros para trepar. Seguí bloqueando para no ver lo que te dicen (No arrobo a LA PAUTERA porq me bloqueo)”, expresó Latorre, en medio de la agitada polémica.

Mengolini 1.jpg

No es la única periodista que Yanina Latorre odia. Hace pocos días, la esposa de Diego Latorre fue durísima con Maite Peñoñori, su ex compañera en Los Ángeles de la Mañana (LAM), programa de América Tv. Recordemos que Peñoñori en el verano dejó el programa por decisión propia para encarar un nuevo proyecto de vida e instalarse con su marido en Miami.

El ataque de Yanina Latorre a Maite Peñoñori

Situación que en su momento fue polémica por la manera en la que se fue y lo repentino, cosa que al parecer no le gustó mucho a su colega. Durante el pase de programas con Marina Calabró en El Observador 107.9, Yanina comentó por qué no asistió a la despedida que organizó Maite en un boliche y ahí explicó las razones por las que se distanciaron.

En pleno diálogo con la menor de las Calabró surgió el tema de la salida de Maite del programa de chimentos, y allí en primer lugar explicó el motivo por el cual no participó de la despedida.

"Era un boliche y yo no estoy para boliche, mucha gente, tengo 54. Yo estoy para sentarme, comer un rico plato de comida y un buen vaso de vino. Con LAM terminamos 22.30 y yo a las 23 ya estaba en mi casa sentada con el atún", indicó la angelita.

"No me gustó lo que me hizo. Yo la quiero, insistí muchísimo para que venga a LAM, la extrañaba porque me parece buena periodista pero... Llegó distinta en esta segunda etapa, más soberbia y sobradora", cerró.