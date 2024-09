Yanina Latorre explotó contra un famoso periodista: "Violento"

Este martes, el programa Duro de Domar (C5N) fue escenario de una tensa discusión entre Pablo Duggan y Mariana Brey, quienes tuvieron un fuerte cruce de opiniones al debatir sobre el escrache que sufrió el dirigente social Juan Grabois en el aeropuerto de Ezeiza. El debate, que se desató cuando ambos periodistas discutieron sobre la reacción de Grabois ante los insultos que recibió, terminó en un intercambio acalorado que no pasó desapercibido, sobre todo por la manera en que Duggan confrontó a su colega en plena transmisión en vivo. Situación que provocó la furia de Yanina Latorre.

Todo comenzó cuando Brey expresó su punto de vista sobre la situación que se vivió en el aeropuerto, dejando claro que no estaba de acuerdo con el escrache público, pero opinando que Grabois "sobreactuó" su respuesta ante las agresiones verbales que sufrió. Esta afirmación no fue bien recibida por Duggan, quien, visiblemente molesto, le respondió: "Tu aporte es horrible porque vos querés justificar que lo hayan puteado a Grabois, y yo creo que eso es perverso. Buscate otra excusa para criticarlo, pero no esa".