Yanina Latorre filtró los chats más polémicos de la China Suárez con Wanda Nara que guardaba "para su juicio"

Yanina 2.jpg Yanina Latorre

La reacción de Icardi y la China Suárez contra Yanina Latorre

Por su parte, la China Suárez tampoco se quedó callada y arremetió contra la panelista: "El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva. Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos, así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar", aseguró la actriz, dejando en claro su intención de llevar el conflicto al ámbito judicial.

Lejos de quedarse en silencio, Yanina Latorre redobló la apuesta y, a través de sus historias de Instagram, publicó capturas de conversaciones entre Wanda Nara y la China Suárez, ocurridas en 2021, cuando el escándalo explotó públicamente.

"Me pedí un caviar y un vinito, me lo merezco. Termino y subo los chats que prueban todo lo que conté", adelantó la panelista, calentando el ambiente antes de publicar el material que, según ella, demostraría que la China Suárez intentaba manipular a Wanda.

Yanina 1.jpg Los chats de la China Suárez con Wanda que filtró Yanina Latorre

Yanina Latorre contraataca: filtración de chats privados

Entre los mensajes expuestos, se puede ver cómo la actriz le enviaba a Wanda una captura de su conversación con Icardi y le escribía: "Para que veas que no miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos. No quiero que sufras y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco".

Yanina no dudó en acompañar la publicación con su propio comentario: "Wanda se enteró de todo en 2021 por ella. Le contaba todo por WhatsApp. Le gusta enloquecer a las mujeres de los que se encama", sentenció.

“Evidentemente te ama ¿Y si hacen terapia de parejas y se arreglan?, no sé que decirte”, “Que miedo el nivel de tóxico, yo pense que no había más que Benja (Vicuña)”. Además, en otro de los chats filtrados, se observa un mensaje de Wanda consultándole a la actriz: "Pero me dijo que no transaron. Me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira". A lo que la China respondió: "Borro porque me da pánico todo".