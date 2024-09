Yanina Latorre otra vez en la mira de las críticas: "Tenés un pasado de un papelón gigante"

La polémica estalló cuando Yanina, en su programa radial El Observador, cuestionó las iniciativas de Süller. "Dice que está rifando una merienda con él. A lo que hemos llegado...", comentó Latorre con ironía, y luego añadió: "Él primero tenía un emprendimiento en su casa, hacía cenas y le cocinaba a la gente. Lo tuvo que cerrar porque la gente no fue. ¿Entonces qué te hace creer que van a merendar con vos?”. La panelista no escatimó en calificativos, llegando a tildar al actor de "marginal", lo que generó un gran revuelo.

Ante esas declaraciones, Guido Süller no se quedó callado. En su intervención en Patria y Familia, dejó claro su malestar por las palabras de Latorre y defendió su proyecto. "Yo estoy sorteando una merienda, estuve dos años haciendo cenas con mucho éxito y le quiero contestar a Yanina Latorre", comenzó diciendo el actor, visiblemente molesto. "Me ninguneó como si fuera lo más marginal del ambiente artístico. Es una cloaca su boca", añadió.

Süller no solo defendió su emprendimiento, sino que también hizo hincapié en que, gracias a esas cenas que organizaba, pudo adquirir su chacra, donde actualmente realiza estos encuentros con sus seguidores. "Es algo muy lindo, obviamente participa gente que me quiere", explicó. Sin quedarse allí, lanzó un fuerte dardo contra Latorre al mencionar el escándalo mediático que involucró a su esposo, Diego Latorre, y la fallecida Natacha Jaitt: "Si a vos no te quiere nadie y tenés un pasado de un papelón gigante, donde está involucrado tu marido y la pobre Natacha Jaitt... No podés estar diciendo que lo mío, que es laburo, es algo marginal".

Yanina Latorre 2.jpg Guido Süller

Guido Süller explotó contra Yanina Latorre

En este punto, Fede Popgold, conductor del programa, intentó mediar y pidió a Guido que no mencionara a personas que ya no están, refiriéndose a Natacha Jaitt. Sin embargo, Süller continuó con su descargo, reafirmando que su proyecto es honesto y fruto de su trabajo: "Con las cenas me fue genial, gracias a eso y a otros ahorros que tenía me pude comprar la chacra. Así que cerrá la boca o el cul... lo que vos quieras".

Para concluir su respuesta, Guido agradeció el apoyo de sus seguidores y lanzó un último mensaje dirigido a Yanina: "Gracias a toda la gente que me defendió, yo no ando en política, no me acuesto con nadie. Todo lo hago laburando. Ya tengo una edad en la que tendría que no estar haciendo nada y sigo generando cosas. No te metas conmigo, porque tengo pico".