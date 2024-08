Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre contó cómo Gastón Gaudio quiso levantarla: "Me escribía todo el tiempo"

En el mundo del espectáculo y el deporte, las historias cruzadas entre figuras públicas suelen generar un gran revuelo. Este es el caso de Yanina Latorre, panelista y figura mediática, quien recientemente reveló un episodio del pasado que involucra al extenista Gastón Gaudio y a su esposo, el exfutbolista Diego Latorre. Durante una conversación en el programa de streaming No tiene solución, de Bondi Live, Yanina, acompañada por Diego, compartió detalles de un incidente que dejó huella en su vida personal y en su relación con el deportista.

Según contó Yanina, años atrás, cuando Diego Latorre estaba concentrando para un partido, recibió varias llamadas inesperadas de Gaudio, quien entonces tenía alrededor de 20 años y estaba en la cima de su carrera tenística. La panelista, que en ese momento tenía cerca de 28 años, confesó que el tenista le proponía salir, lo que la llevó a enfrentar una situación incómoda y tensa. “Lo del tenista lo conté que me llamaba. Igual ya me amigué con él, así que no nos importa. Era Gaudio, tenía 20. Yo tendría 28”, relató sin filtro, recordando aquellos días.

Yanina 1.jpg Yanina Latorre La pelea de Yanina Latorre con Gaudio La situación llegó a un punto crítico cuando Yanina decidió confrontar a Gaudio en un evento social al que asistió junto a Diego y la novia del tenista. En un acto impulsivo, lo encaró delante de sus respectivas parejas, exponiendo las insistentes llamadas que recibía de él cuando su esposo estaba concentrado. "Fui a un evento con Diego y adelante de la novia y de Diego le dije: ‘’¿Ahora por qué no les decís a ellos dos por qué me llamás los sábados cuando Diego concentra, que sos de Independiente y que lo odiás, que es de Racing y me tratás de pu...”, confesó Latorre.