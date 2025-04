Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre reveló que un ex de la China Suárez le tira onda por redes

La mediática panelista, enemistada con la China Suárez, sorprendió a todos al filtrar qué ex de la actriz le tira onda por redes sociales.







En uno de los momentos más desopilantes del último programa de Sálvese quien pueda (América), Yanina Latorre sorprendió a todos al contar que Lauty Gram, ex de la China Suárez, está intentando seducirla a través de las redes sociales. La panelista no solo dio detalles de los mensajes que intercambiaron, sino que incluso leyó parte del ida y vuelta en vivo y sin filtro, como acostumbra.

El tema surgió cuando Federico Popgold sacó a colación una vieja declaración del cantante urbano, quien en un streaming confesó que “le calentaba” Yanina. “Me escribió. No me gusta, tiene 21 años. Me manda fueguitos”, contó entre risas la conductora, visiblemente divertida con la situación. Y agregó: “¡Estoy en sus mejores amigos viendo una vida que no me corresponde! ¡Soy la abuela!”.

Yanina Latorre 1.jpg Lauty Gram Yanina Latorre contó cómo la chamuyó LautyGram Lejos de ignorar el comentario, Latorre decidió contar cómo comenzó el inesperado cruce virtual: “Un día él estaba en el streaming de Lizardo y Lola y empezó a decir que gustaba de mí. Yo pensé ‘a este pendejo le gusta el quilombo’. Esta le pega a La China y se subió”, recordó. “Pero me empezó a seguir, o ya me seguiría, le abro el Instagram y me dice ‘yo te escribía y vos nunca me dabas bola’”.