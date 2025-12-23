Yanina Latorre se despidió de LAM y reveló cómo será su futuro laboral

La histórica panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito le dice adiós al programa para dedicarse a su nueva faceta como conductora.

Yanina Latorre vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera televisiva al despedirse de LAM , el programa que la vio crecer y consolidarse durante una década. La panelista, figura clave del programa de Ángel de Brito , eligió dar un paso al costado para concentrarse en su carrera como conductora.

La emoción se hizo visible en el anteúltimo programa, donde la propia Yanina no pudo contener las lágrimas al hablar sobre lo que representa cerrar este ciclo.

Latorre explicó que la motivación principal para dejar LAM fue enfocarse en nuevos desafíos, especialmente la conducción de su propio programa, SQP. Este salto profesional, lejos de implicar un adiós definitivo, deja abierta la posibilidad de futuras visitas al piso que la catapultó a la popularidad. Desde el primer momento, la noticia movilizó tanto al equipo como a la audiencia, habituada a la presencia y el estilo inconfundible de Yanina en el panel.

image

Durante la emisión, Ángel le dedicó palabras especiales a su compañera: “Bueno, estamos despidiendo a Yanina Latorre de este querido programa. Mañana va a ser el programa nuestro 2330. Habrás hecho más de 2000, si le descontamos las vacaciones, ¿no? Más o menos”. La cuenta de emisiones compartidas entre ambos se convirtió en motivo de repaso y humor, con Yanina aportando su propio cálculo: “Estuve más de un mes por año. Entonces, más de 300".

La despedida de Yanina Latorre de LAM

La nota de emoción se profundizó cuando Ángel De Brito indagó sobre los sentimientos de Yanina Latorre ante la despedida: “¿Cómo estás?” A lo que ella respondió: “Empezando a sufrir”. El conductor insistió: “¿Estás sufriendo?” Yanina, sin ocultar su vulnerabilidad, confesó: “Sí.” Cuando Ángel le preguntó el motivo, ella fue contundente: “Porque es difícil.” El conductor, atento a las emociones de su compañera, le sugirió: “¿Por qué no te vas, Yanina, si vas a sufrir? ¿Para qué? Hacele caso a tu cuerpo.”

Yanina reflexionó sobre el desafío que implica este cambio: “Desafío, también es el miedo del desafío a veces, ¿no? No le tengo miedo a eso. Nada, 10 años, ¿qué te voy a decir? No me imagino la vida sin LAM”. Lejos de dar el tema por terminado, el conductor le recordó que la puerta siempre estará abierta: “Bueno, pero podés volver cuando quieras”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ratingtvargg/status/2003289850926235983&partner=&hide_thread=false Yanina Latorre emocionada en #LAM previo a su despedida: pic.twitter.com/RILaXaTbC6 — RATING TV ARG (@ratingtvargg) December 23, 2025

La jornada previa al cierre formal estuvo marcada por la mezcla de nostalgia, expectativa y gratitud. Yanina, acostumbrada a debatir temas de actualidad y polémica, se mostró en una faceta más humana, poniendo en palabras la dificultad de dejar atrás una etapa tan significativa. El programa número 2.330 de LAM estuvo marcado por homenajes y guiños a una de las panelistas más representativas de uno de los principales programas de la señal de América TV.

La salida de Yanina Latorre de LAM no solo representa el final de una era para el ciclo televisivo, sino también el inicio de un nuevo desafío profesional y personal para la conductora. Y una despedida del que el público también es parte, después de hacerle compañía luego de tantos años.