Yuyito González ya sabe que tiene que hacer sobre Fátima Florez

Hace una semana atrás nació una nueva polémica que involucró indirectamente al presidente Javier Milei, pero que en realidad tuvo que ver con su ex pareja, Fátima Florez, y su actual, Yuyito González . Ambas protagonizaron un cruce mediático que explotó y del cuál el entorno del mandatario no quiere saber nada.

Todo empezó cuando la imitadora viajó a Las Vegas y sorprendió con un posteo en el que se autoproclamó como primera dama, a pesar de no ser más la pareja de Javier Milei. Entonces, la conductora y ex vedette se refirió irónicamente a eso: “Se sigue autoproclamando desde Las Vegas. Capaz que me está imitando, está ensayando la imitación de la primera dama que soy yo. Si pone ‘primera dama’, me está imitando a mí”.