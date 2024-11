Zaira Nara armó un escándalo con una foto en sus redes sociales

Los seguidores de la modelo ya no aguantaron y reaccionaron ante su último posteo.

“¿Por qué Zaira siempre está en bombacha?”, se preguntó uno de ellos, y otros dieron diferentes opiniones. “Porque no tiene otra cosa que exponer”, “Pasó a ser muy vulgar”, “Necesita un asesor de imagen urgente”, “Porque debe estar por sacar una línea de lencería”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron al respecto, entre los que la criticaban y los que la defendían.

Hace varios meses que la menor de las hermanas Nara apuesta a looks muy audaces y osados. Meses atrás se puso un vestido transparente en un evento de Miami, mientras que en otros lugares dejó a la vista su tanga y corpiño.

La palabra de Zaira Nara acerca de la relación de su hermana con L-Gante

Zaira Nara emprendió su viaje a Tailandia por un compromiso laboral del cual su hermana Wanda se dio de baja sobre la hora. Al llegar a Ezeiza, varios periodistas la abordaron para preguntarle por la situación sentimental de la conductora que en las últimas semanas blanqueó una relación sentimental con L-Gante.

“Yo no opino de la vida privada de mi hermana, habría que preguntarle a ella. Con respecto al viaje, me divertía hacerlo con ella porque íbamos a hablar y convivir un montón, pero seguiremos online”, dijo ante Socios del Espectáculo.

Aunque siempre tiene una sonrisa en el rostro, a Zaira se le notó algún que otro gesto de incomodidad. “Yo no soy quién para elegirle la pareja a nadie ni tampoco para opinar, a mí me gusta que la gente sea feliz, que disfruten, que haya amor para mi hermana y toda la gente que me rodea”, sentenció.

Por último, se refirió a cómo quedó su vínculo con su excuñado: “Yo tengo un lazo con Mauro, con Maxi (López) y con el padre de mis hijos. Con Elián lo voy a tener si es la persona que mi hermana elige, yo acompaño nada más”.