Zoe contó el gran chisme sobre la pelea de Furia y Emmanuel en GH

BAUTI: Me pregunto cuál será la verdadera estrategia de Furia de separarse de Emma? Porque ella dice q empezó a ver cosas raras de Emma q no sé qué, pero yo no le creo nada amigo..

ZOE: Es porque ella sabe q antes de irse ella, se puede ir Emma, entonces se cuida el culo.. pic.twitter.com/rzphLhTfpY