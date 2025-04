"Zorra": guerra entre Fátima Florez y Yuyito González por el amor de Javier Milei

Yuyito.jpg Yuyito González y Javier Milei

En esta línea, la comediante recordó que González había tenido un importante acercamiento con Milei antes de que se separen: “Creo que eso fue en su momento. Me pareció realmente de zorra, pero ya está, esto pasó hace un montón, en el contexto de que todo el mundo sabía que nosotros estábamos de novios y de pronto (…)”.

“En su momento me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer”, continuó.

Para concluir, Fátima reveló que aún tiene contacto con el libertario: “Nunca dejamos de tener contacto, pero eso no quiere decir que esté histeriqueando, ni beboteando. Creo que soy una muy buena ex y por eso no me dejan de hablar. Soy buena gente y por qué tendría que haber un corte cuando fuimos dos personas que nos quisimos”.

Fatima.jpg Fátima Florez y Javier Milei

Pitty La Numeróloga habló de la próxima novia del presidente

La relación entre Javier Milei y Yuyito González llegó oficialmente a su fin, y la noticia, como era de esperarse, no pasó desapercibida. La exvedette confirmó la ruptura durante la última emisión de su programa, donde, además de referirse al fallecimiento del papa Francisco, compartió con los televidentes que su vínculo con el presidente de la Nación había terminado recientemente. Según sus propias palabras, el fin de semana de Pascua fue “en familia y de mucha reflexión”, dejando entrever que la separación fue reciente, aunque los rumores venían circulando desde hacía varias semanas.

La confirmación desató un vendaval de especulaciones, no solo por el perfil público de ambos, sino porque hace apenas unos días Pitty la Numeróloga, había pasado por el piso de LAM y lanzado una predicción que ahora cobra especial relevancia. “Yo no lo veo con Yuyito González”, dijo con contundencia la especialista en numerología, ante la sorpresa de las panelistas de Ángel de Brito.

La frase fue acompañada de una serie de anticipos que encendieron aún más el interés de las redes sociales. “Él tiene una mujer morocha pronto, joven… Una persona nueva… Puede haber hasta casamiento”, vaticinó Pitty en ese entonces. El fragmento fue rescatado por la cuenta oficial del programa en la red social X, bajo el contundente título: “Pitty lo dijo”.

La versión de la numeróloga coincide con los rumores que vinculan a Javier Milei con Mariana Brey, panelista del mismo ciclo. Si bien ninguna de las partes confirmó este posible nuevo romance, las palabras de Pitty abrieron nuevamente la puerta a todo tipo de especulaciones. Aunque rápidamente la propia numeróloga pareció desestimar esa teoría al asegurar que la nueva mujer del mandatario sería una “morocha joven”, con características diferentes a las que tuvieron sus anteriores parejas como Fátima Florez y Yuyito González, ambas rubias y relacionadas al mundo del espectáculo.