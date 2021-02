Sin embargo, la defensa busca desligar a su defendido y apuntan justamente contra José Luis Espinoza, uno de los miembros de la familia que ese día se encontraban en el domicilio, a un par de metros de la casa de los Fuentes.

Por este motivo, ya varios de los Espinoza pasaron por el estrado en la primera jornada de juicio y se desligaron de la balacera que dio lugar a la muerte de Luciano. El último, el propio José Luis, llegó esposado y custodiado a declarar este martes.

En primer lugar, admitió tener una relación de enemistad con "Neneo", acusado como autor del disparo, ya que "le incendió el auto y la casa" a su papá. Luego, y en línea con el relato aportado por sus familiares el día anterior, aseguró haber estado trabajando en un portón cuando escucharon los disparos ese día, que provenían "de arriba de la calle Buta Ranquil". Recordó que le angustió ver el nerviosismo de su madre, ya que las balas habían ingresado hasta su habitación, y que "a los dos minutos, estaban todos los milicos afuera de mi casa".

"A mí ese día que me fueron a buscar, me rompieron todas las cosas de mi casa. Me tuvieron detenido, la pasé re mal en la comisaría, me trataron re mal y yo no tenía nada que ver, no había matado a nadie. Yo siempre soy el malo de la película", se defendió, desligándose así del crimen del niño en debate. Recordó que se lo llevaron esposado con una bolsa de papel en las manos -para someterlo al test de rodizonato en busca de rastros de pólvora que lo incriminaran-, que estuvo detenido varias horas y fue entrevistado.

También, recordó haber visto dos motos a mitad de cuadra al asomarse a la calle a mirar qué sucedía, una que era conducida por dos personas que la dejaron tirada para refugiarse de las balas. En ese momento, dijo haber visto a "Neneo" hacerle una seña provocativa y "cagarse de risa".

Por otra parte, criticó tanto a fiscalía como a los abogados defensores, y señaló: "Después del juicio todos se borran, se abren de patas. Ahora esto termina y van y me re cagan a tiros a mí". Expresó miedo también por su madre, con quien vive, y expresó: "Sólo quiero vivir en paz".

También se quejó por haber sido señalado como quien hirió al niño fallecido. "Me ensuciaron por todos lados, me re verduguearon. Hasta el día de ayer vi mi nombre y mi apellido y no es así", insistió en su inocencia, a pesar de no estar oficialmente acusado.