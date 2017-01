Ya están a la venta las entradas para ver al indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que se presentarán el sábado 11 de marzo a las 21:30, en el predio rural La Colmena, en Olavarría, provincia de Buenos Aires.

A partir de este lunes, arrancó la venta exclusiva de los tickets para el concierto desde el sitio TuEntrada.com. El precio general y único es de 800 pesos. Se puede comprar un máximo de seis entradas con tarjeta de crédito o débito. No se cobra adicionales ni extras.

A partir del próximo 13 de febrero, comenzará la venta en efectivo y el canje de los tickets comprados a través de internet. Es importante tener en cuenta que no se aceptarán cambios ni devoluciones.

En un show que dio en marzo del año pasado en Tandil, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habló ante 200 mil personas de la terrible enfermedad que sufre: "Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy".

El mes pasado, el Indio se volvió a referir a su padecimiento en una entrevista con la revista Rolling Stone: "Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar". Y reveló que cambió sus hábitos y rutinas para abocarse a una mejor calidad de vida: practica hatha yoga, realiza sesiones de kinesiología y nada todas las noches.

Más allá de su enfermedad, aclaró que tiene muchas ganas de salir a tocar: "Cada directo es una prueba, por eso digo que no tengo un futuro muy largo. Al menos arriba del escenario. Porque para esta enfermedad todavía no hay cura, te mantienen, medianamente. Las últimas veces ya estaba enfermo, y cuando creía que no, ya estaba enfermo también. Y no tenía tratamiento y no estaba haciendo nada de lo que estoy haciendo. Tengo fe en este momento, pero no puedo hacer seis shows en el año".