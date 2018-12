"Tenía 16 años, era una nena. El tenía 45, una noche empezó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarro la mano e hizo que me tocara", expresó.

"Tenía 16 años, era una nena. El tenía 45, una noche empezó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarro la mano e hizo que me tocara, yo le dije que no. Me tiró a la cama, me corrió el short y me empezó a hacer sexo oral", cuenta la actriz en el video que se vio en el teatro, en el que cuenta detalles de la violación de Juan Darthés.