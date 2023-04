Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, contó cuál fue su método para bajar de peso

Es por eso que en el día de hoy decidió realizar una publicación hablando de su experiencia personal. De adolescente Estefanía tuvo problemas alimenticios que no le permitían bajar de peso como esperaba y muchas veces se sintió frustrada por no poder mantener en el tiempo sus dietas y ejercicios físicos.

"El lunes arranco.... No saben la cantidad de lunes que arranque... Me frustre, me enoje, me puse metas irreales, quería resolver de un día para el otro. Buscaba magia, buscaba "la dieta" o lo que sea que me hiciera bajar", comenzó diciendo la nutricionista en su cuenta de Instagram personal, sumando una foto de ella en su juventud.

"Por suerte seguí y seguí. Con mejores y peores recursos, pero seguí. Algunas épocas mantenía, en otras bajaba en otras subía... Por mucho tiempo mantenía y de repente... Chau... Otra vez en aumento", continuó relatando.

"Con esto, ¿qué quiero decir? Que esto es crónico. Vas a tener días, meses, años buenos, luego van a venir los malos, luego vas a volver, va a costar menos, va a costar más... Te vas a enojar, vas a estar content@ y así... Es crónico, no es tu culpa...", exclamó Pasquini, sobre la problemática que sufren muchas personas en Argentina.

"Uno es responsable de tratarse o no, pero no es culpable de todo esto que relate. Si bajaste y luego subis, no te eches la culpa de lo que paso, no lo haces a propósito, como siempre digo, uno hace 'lo mejor que puede'. Son normales los pensamientos negativos, tu cabeza te puede decir cualquier cosa, esta en vos creerle o discutirle lo que te dice", explicó desde el lado psicológico.

"¡No te compares, cada uno lo hace a su ritmo y como puede! Y como siempre digo, hagas lo que hagas, pensa qué es para ganar salud, no buscamos un cuerpo 90-60-90, no buscamos x peso en la balanza, buscamos vivir una vida saludable y esa vida saludable no es comer todo perfecto todos los días, es poder ir a un cumple o una reunión y decir yo también como, es poder comerte una porción de pizza o torta y a la otra comida seleccionar por ej una fruta, es buscar el equilibrio qué tantas veces cuesta", indicó, la mamá del pequeño Emilio Cormillot.

"Es hacer actividades físicas qué te generen placer y no matarte por el rollo de costado qué te amarga es poder descansar y decir hoy le acuesto temprano o me duermo la siesta porque lo necesito, es decir hoy me lo dedico a mi el día o a mi familia o amigos porque necesito momentos placenteros, es decir hoy miro un rato el techo porque necesito tiempo de ocio", analizó.

"Todo esto y más hacen a buenos hábitos qué tarde o temprano se van a traducir en la "mejora" del peso.... Mejora... Y porque uso esta palabra? Porque buscamos un mejor peso en comparación al máximo para tener mejor calidad de vida. No buscamos el 'ideal'", cerró.