Spotify comenzó a controlar las cuentas compartidas: habrá un nuevo sistema de verificación para confirmar que las personas conviven

Mediante un comunicado, Spotify anunció un nuevo método de verificación para quienes tienen cuentas compartidas . ¿En qué consiste y cómo hacerlo si lo solicita?

Spotify cambia las reglas para las cuentas compartidas: habrá un nuevo sistema de verificación

Entre las suscripciones disponibles en su app , Spotify incluye el denominado Plan Premium Familiar , que posibilita que un máximo de 6 personas que convivan en un mismo domicilio se adhieran al servicio. Una de ellas es la titular de la cuenta , también conocida como administrador. Recientemente, Spotify emitió un comunicado en el que anunció un nuevo método de verificación para quienes tienen cuentas compartidas . ¿En qué consiste y cómo hacerlo si la app lo requiere?

En el apartado Términos y Condiciones del servicio, Spotify establece que las suscripciones pagadas para personas que conviven, como los Planes Premium Duo y Premium Familiar, le dan derecho al titular de la cuenta que efectúa el pago de la suscripción y a una cantidad específica de titulares de subcuentas para acceder a dicha suscripción pagada para su uso personal y el de cada titular de una subcuenta .

A través de un comunicado, Spotify anunció que podrá pedirles a sus suscriptores adheridos al Plan Premium Familiar que verifiquen que conviven con el o la administrador/a del plan -que incluye cuentas compartidas - aportando su domicilio completo en los siguientes casos:

Spotify incluye el denominado Plan Premium Familiar, que les posibilita a 6 personas que convivan en un mismo domicilio adherirse al servicio.

Cuando se unen.

Cuando la persona encargada de gestionar el plan se muda.

Si Spotify no puede confirmar su domicilio.

Asimismo, Spotify aclaró que no hará ningún seguimiento de ninguna ubicación. Solo comprobará la dirección para verificar el domicilio.

Por otra parte, Spotify señaló que si no pudiese confirmar la dirección de un miembro, le enviará un correo para que vuelva a verificarla. A partir de la fecha de recepción del correo electrónico, el cliente dispondrá de un período de 7 días para indicar su domicilio.

Así, si la verificación se realiza correctamente, la cuenta mantiene la suscripción a Premium Familiar. Si no se puede completar o pasan los 7 días, el miembro perderá el acceso al plan y pasará a la versión gratuita. Puede volver a unirse al mismo plan Familiar o Duo, pero no a otro plan Familiar o Duo durante 12 meses a partir de la fecha del error de verificación.

Cómo realizar la verificación de domicilio que solicita Spotify

En el comunicado mencionado más arriba, Spotify añadió que es posible que se les pida a algunos miembros de Premium Familiar que verifiquen que conviven con la persona administradora de su plan escaneando un código QR. Para realizar esta verificación con un código QR, se deberán cumplimentar los siguientes pasos:

La persona administradora del plan abre el código QR en su teléfono. Lo encontrará tocando su imagen de perfil, luego Tu Premium y, después, Administrar.

El miembro del plan escanea el código QR con la cámara de su teléfono.

La persona que administra el plan y el miembro deben estar en el mismo lugar para completar este proceso.

La verificación con código QR solo se puede hacer en la aplicación para móvil. Por eso, es importante asegurarse de tener instalada la versión más reciente. Los miembros del plan tienen 7 días para escanear el código QR tras recibir la notificación. Si a un miembro se le pasa el plazo o no puede completar la verificación, ocurrirá lo siguiente:

No podrá unirse a otro plan Familiar o Duo durante 12 meses.

Puede elegir otro plan en Spotify.

Spotify añadió que es posible que se les pida a algunos miembros de Premium Familiar que verifiquen que conviven con la persona administradora de su plan escaneando un código QR.

¿Cuánto cuesta el plan Premium Familiar de Spotify?

El plan Premium Familiar de Spotify tiene un costo de 7.599 pesos por mes más impuestos. Mediante esta suscripción, Spotify subraya que “los familiares que vivan bajo el mismo techo van a poder disfrutar de hasta 6 cuentas Premium".