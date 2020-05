Embed

"Por protocolo se está retirando a 25 residentes, esto va cambiando. Por protocolo retiramos a todas las personas que están asintomáticas. Son 25 de 40 que viven en el lugar. El contagio se debe haber dado por alguien que trabaja en el geriátrico”, agregó el profesional de la salud.

Sara Trama, hija de una residente, reveló: “Mi mamá, Eugenia, tiene 90 años y está internada hace dos años y medio acá con un Alzheimer suave. En perfectas condiciones de salud en relación al resto. Me reconocía y no tenía ningún otro problema. Fue internada para estar más contenida y no estar sola en su casa. Cuando venía la trataban bien, siempre estaba muy limpia, pero tenía muchas diferencias en cuanto a facturaciones de cosas”.

Por su parte, la mujer agregó: “La vi por última vez en febrero, después no la pude ver más. Mi papá la llama casi todos los días. Le dijeron que tiene el virus. Supuestamente asintomático, pero yo ya no les creo nada. Hace 15 días me vienen diciendo que les van a hacer estudios por precaución. ¿Cómo por precaución? ¿Y eso? Nadie lo suele hacer”.

Ante los resultados positivos se decidió la derivación de los 25 residentes contagiados a clínicas y sanatorios correspondientes a obras sociales o empresas de medicina prepaga. Se informó que ninguno de los casos era grave. A su vez, resta determinar el procedimiento a seguir con los 18 residentes que quedan en el lugar y dieron negativo.

0201.png

Muerte en otro geriátrico

Este jueves por la tarde, también se confirmó que en otro geriátrico porteño (Apart Incas de Belgrano) murió una residente que estaba internada por coronavirus. Se trata de Dora Verón y es la séptima víctima fatal por la invasión del virus en la residencia porteña. “Estaba internada en la Clínica Osecac de la localidad bonaerense de Merlo”, dijo el abogado de las familias de las víctimas, Ignacio Trimarco, quien agregó que otros 18 adultos mayores que fueron evacuados de ese establecimiento continúan internados con la enfermedad.

El 22 de abril, el fiscal Maximiliano Vence ordenó la evacuación y luego dispuso un allanamiento en la residencia. Durante el procedimiento se retiraron libros de ingreso y egreso al establecimiento, las historias clínicas y otros elementos de prueba para continuar con la investigación.

El fiscal imputó por “abandono de persona seguido de muerte” y “propagación de una enfermedad” a los propietarios de la residencia geriátrica y a la directora médica, mientras se analiza si integrantes del Gobierno porteño también deben ser investigados por incumplimiento de deberes de funcionario público.

LEÉ MÁS

Anmat aprobó test de los científicos argentinos para detectar coronavirus

Se le activó la cámara mientras se bañaba en la clase virtual