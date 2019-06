"Yo estaba llegando, acababa de bajar de mi camioneta y estaba buscando las llaves para abrir. Iba sin patente, con una campera con los mismos colores que usa la gente de tránsito, un barrendero me dijo que desde hacía una cuadra antes me venía siguiendo", detalló a Infobae el ex conductor.

Embed

"No puede ser que tengas que andar cuidándote", expresó Otero, que recibió un golpe en una mano y que luego al intentar correr al motochorro, una baldosa lo hizo tropezar lastimándose también una rodilla.

LEÉ MÁS

Desalojados y abandonados: una pareja de abuelos quedaron siete horas en un bar

Así fue el brutal maltrato que sufrió una beba de 4 meses en una guardería