Ex del Rojo tiró bombas a la dirigencia de los Moyano

Radio Continental on Twitter [AUDIO] #ClossContinental | #InterMiamiCF | Nicolas Figal duro contra la CD de #Independiente: "No me sentí valorado, había cosas que no soportaba más".



Escuchalo, acá: https://t.co/deuEnueuBb pic.twitter.com/crd8ZJ1gNF — Radio Continental (@Continental590) March 4, 2020

Rápidamente desvió el tono de la entrevista y se puso a hablar de la actualidad del Rojo, al que sigue desde Estados Unidos: "Veo a Independiente y lo sufro, he estado en esa situación donde hay mucha exigencia y la sufrís cuando te va mal. Uno que estuvo adentro hace poco cuando vive el día a día el tiempo se te va rapidísimo, sólo te importa jugar y ganar, nada más. El último semestre fue muy difícil porque había muchas cosas que al grupo lo hizo débil".

"Con los dirigentes había una relación quebrada. Yo no me sentí valorado cuando más lo necesitaba y ahora que tuve esta propuesta no lo dudé" - Nicolás Figal "Con los dirigentes había una relación quebrada. Yo no me sentí valorado cuando más lo necesitaba y ahora que tuve esta propuesta no lo dudé" - Nicolás Figal

Figal habló de incumplimientos con el pago de los salarios: "Nosotros siempre quisimos tirar para adelante más allá de que había cosas que no nos gustaban, como el tema del sueldo y otras cosas que nos pueden perturbar. Pero adentro de la cancha nos tenemos que defender sí o sí porque a la gente sólo le interesa que ganemos 4-0 y que Independiente esté ahí arriba, y me parece bien, yo como hincha sería igual. Pero nosotros tenemos una vida, familia y futuro".

Figal.-Independiente-Miami.jpg El ex defensor del Rojo con Beckham

El defensor afirmó que el vínculo entre la comisión directiva y el plantel no fue bueno: "Tuve otras propuestas en Europa pero para Independiente no era una buena venta o eran préstamos. Pero me llegó esta y hubo algunas cosas que no podía bancar más y decidí irme. Ellos aceptaron esta propuesta y me fui. No pensaba venir a Miami, pero me vine a Inter porque en Independiente era imposible seguir. No por el club, con los dirigentes había una relación quebrada. Yo no me sentí valorado cuando más lo necesitaba y ahora que tuve esta propuesta no lo dudé porque también uno tiene que pensar en su futuro".

Actualmente, Nicolás Figal se desempeña en el Inter de Miami, club del que es presidente David Beckham, quien se pretende quedar allí aunque le encantaría volver a vestir la casaca del Rojo y concluyó: "El tiempo dirá si volveré a Independiente, el sentido de pertenencia lo voy a tener siempre. Hoy tuve una hija y estoy en un lugar en el que las oportunidades son muchas"

Nelson Lafit on Twitter Nicolás Figal va de titular en el debut del Inter Miami en la MLS ante Los Ángeles. pic.twitter.com/rmkSrwDpTn — Nelson Lafit (@nelsonlafit) March 1, 2020

LEÉ MÁS

Otro faltazo de Gallardo y hay preocupación

Huracán jugará en el Coloso y ¿Se viene el Lobo de Diego?

Bustos le dio la clasificación al Rojo con un gol agónico