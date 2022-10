Fabiana Liuzzi contó todo sobre la internación de Antoñito, el hijo de Luis Ventura

“Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeces. Fush fush”, agregó el periodista desde sus redes, hablando por las críticas y enojos de varios famosos en la última fiesta del Martín Fierro.

Antoñito 1.jpg

Sin embargo, quién también salió a hablar fue Fabiana Liuzzi, compartió dos fotos en donde se la puede ver junto al pequeño hijo de Luís Ventura. “¡¡¡Todos los días son primavera si estoy con vos!!! Regalo del cielo”, escribió en una en donde se los puede ver a madre e hijo sentados en un auto.

“Antoñito ‘el atrapa corazones’”, escribió después en otro posteo, en donde ella y el pequeño se están abrazando con mucho amor y ternura.

Por desgracia, los problemas de salud son algo normal en la vida del pequeño, tanto es así, que el propio Luís Ventura había contado meses atrás cómo había cambiado su vida con la llegada del pequeño Antoñito.

Antoñito 2.jpg

“Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición del nene y explicó: “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antoñito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, contó en ese momento Ventura.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cuál es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, agregó el periodista.