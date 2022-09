El video del increíble reportaje que Luis Ventura dio desde un ataúd

“Totalmente... Estudié física, tengo quinto año de Ingeniería, de la carrera, la energía no se pierde", empezó diciendo el conductor de forma reflexiva, ante la mirada atenta de la entrevistadora, que le había preguntado si creía que su alma se iría con su padre al morir.

“La vida me ha dado en situaciones límites para que aparezca la varita mágica. Es cierto que generaba una energía de miedo. Y cuando empieza a decaer el poder, te están esperando para arrancarte la cabeza. Había gente que vendía miedo a nombre mío. Que decía que si no se transaba con lo que proponían, ´le voy a decir a Ventura para que te haga mierda´. Yo eso no lo sabía, me enteré después", siguió en otra entrevista, en la que estuvo con Alejandro Fantino.

Luis Ventura en el ataúd.mp4 Luis Ventura en el ataúd

"Tengo cosas en tres escribanías, no en mi casa... Quiero que mis hijos y las madres de mis hijos tengan un pasar digno cuando yo no esté. Lo estoy planeando para que esto sea así", finalizó al respecto de sus planes para cuando ya no esté.

Recientemente, el conductor explotó cuando su hijo Antonito, de 8 años, tuvo una crisis de salud y al llevarlo al médico de urgencia, se dio cuenta que la grúa le habían acarreado su auto en la ciudad de Buenos Aires, lo que desató una serie de insultos casi sin precedentes.

ventura.webp

“Yo siempre digo que las excusas no se televisan. He recibido disculpas, que las acepto, contemplo toda la explicación. Pero hay cosas que son indelegables y son de cada persona, pero ver un hijo que tiene una situación de discapacidad, vos lo estás llevando al médico, y en medio de toda esa historia te encontrás con gente que realmente no piensa en los otros. Eso fue lo que sentí”, contó el conductor en su programa llamado A la tarde.