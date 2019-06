Fátima imitó a CFK y tuvo un inesperado cruce con Carrió

"Y si querés vender tu libro, yo te voy a dar una mano, para que puedas salir adelante. Simplemente Cristina ya es un best seller", lanzó Fátima como CFK, luego de que Lilita contara que había escrito su libro Vida, porque necesitaba dinero.

CARRIO-2.jpg

"Yo te agradezco, siempre he sido tanto menos que vos... tanto menos preparada, tanto menos linda, tanto menos tradicional", respondió Carrió con un poco de humor.

"Por algo fui dos veces presidenta, elegida por el pueblo", le respondió Flores, y la congresista siguió: “Por supuesto, esa superioridad tuya me enamora. A mí me fue mal, pero, ¿sabes una cosa? Tengo amigos. Sigo siendo de una sociedad en donde no importa si sos rico o pobre, sino tus tradiciones".

"Yo te quiero, y en el fondo te tengo pena. El poder no es importante, el amor sí, y lo que te está pasando a vos es terrible, nunca lo hubiese deseado para vos ni para tus hijos. Lo que vale es amar y ser amado, te puedo asegurar que rezo por vos, y rezo por tu hija y por tu hijo", finalizó Carrió, dejando a todos en silencio.

