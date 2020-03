Con el entusiasmo lógico de presentarse ante su gente, el dueño de casa comenzó con buenas intenciones en la noche y hasta encontró rápidamente la ventaja. A los 9 minutos, un pelotazo cruzado de derecha a izquierda encontró a Jonthan Morales dentro del área, el cabezazo al arco forzó el rebote del arquero y Jorge Piñero Da Silva gritó por primera vez desde su retorno.

A los 17, un centro-arco de Matías Sarraute, en complicidad con el 1 Alan Báez, le dio aún más ventaja a Cipo, que entonces se soltó y apabulló por un ratito a los visitantes con buen juego.

Hasta que una fatalidad en formato de blooper entre Maxi Tormann y Facundo Crespo trajo de nuevo al juego a los bonaerenses. El tanto en contra cambió el trámite para siempre.

Ya sin fluidez, el Albinegro se fue al descanso con la buena noticia de que aún lo ganaba. A la vuelta, el sueño se convirtió en pesadilla.

Se le vino la noche

Sansinena ya no era el mismo desde el descuento a los 30 minutos del primer tiempo. Kevin Guajardo era un mediocampista preciso para comandar los ataques y Enzo Fernández encontró espacios para hacer daño a espaldas de Morales.

Las sistuaciones a su favor se sucedían, hubo pelotazos en los palos hasta el empate del mismo Fernández, después de un lateral que se hizo rápido, doble enganche en el área y remate cruzado a los 12.

Desconcierto

Aturdido, Cipo ya no tuvo respuestas, mucho menos contención por las bandas, y entonces lo sufrió. El gol final de Antú Hernández a los 41 le puso justicia al partido. Pero desató la ira en las tribunas.

Al grito de “que se vayan todos”, llovieron piedras desde la popular lateral. El partido se detuvo durante más de 10 minutos y Manuel Berra intercedió contra el alambre para poder reanudar y que el castigo no sea aún peor para los dueños de casa.

En una noche de verano en la que pensó en renacer, la única buena noticia que encontró Cipolletti es que terminó evitando la suspensión de su propia cancha, cada vez más esquiva, con cada partido más fulminante para cualquier intento por ganar protagonismo, aún con el cambio de técnico.

Lunes negro para Cipolletti y para sus hinchas, que tuvieron el peor comienzo de la semana con una derrota lapidaria que deja secuelas y lo pone a mirar la parte baja de la tabla, cada vez más lejos del objetivo de la clasificación.

“Triste y decepcionado por cosas inentendibles”

En su primer partido de local, el flamante entrenador de Cipolletti Sergio Priseajniuc sufrió una dura e inexplicable derrota.

Y hizo saber su frustración al cabo del 2-3 ante Sansinena de local. “Íbamos ganando 2 a 0, pasan cosas inentendibles, hay que salir adelante, sino hay que pensar en otras cosas....”, declaró a LU19.

“Nos metimos un gol increíble, no queda otra que ponerle el pecho y seguir intentando. Jugamos contra un equipo que estaba cerca de la clasificación, me voy decepcionado, triste, era para un triunfo, me voy triste”.

La tabla mete miedo...

A seis de la clasificación y a 8 del descenso, que por ahora es de Sol de Mayo de Viedma, su próximo rival en la capital rionegrina, para qué está este Cipolletti.

Con los 3 que recibió ayer llegó a los 30 goles en contra en 22 partidos, segundo peor promedio de toda la zona y apenas con 5 victorias en toda la temporada.

Como local, sumó la segunda caída en serie, Olimpo le ganó 5 a 0 y anoche Sansinena por 3 a 2.

Lo cierto es que Cipo se quedó sin margen de error y debe sumar casi todo lo que le queda para meterse en zona de clasificación. El sueño se aleja de a poco.

