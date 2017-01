Fein repite que Nisman murió el 18 de enero

La ex fiscal defendió su tarea al frente de la investigación por la muerte del ex titular de la UFI-AMIA. Asegura que falleció 24 horas antes de la autopsia.

Buenos aires.- La ex fiscal Viviana Fein volvió a defender su investigación sobre la muerte de Alberto Nisman al reiterar que el fallecimiento se produjo el domingo 18 de enero de 2015 y no el sábado 17, como sostiene Sandra Arroyo Salgado, y al puntualizar que el técnico informático Diego Lagomarsino está imputado sólo por facilitar el arma de la que salió la bala que terminó con la vida del ex titular de la UFI-AMIA.

“Se estableció por la junta médica de manera categórica que la data de la muerte desde la autopsia, 8 de la mañana del lunes, se determinó en 24 horas”, afirmó Fein, con lo cual ubicó en el domingo 18 de enero la fecha de la muerte del fiscal. De esta forma, volvió a salir al cruce de la hipótesis repetida por la jueza Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal, quien planteó que la muerte se produjo entre la noche del sábado 17 y la madrugada del domingo 18.

En este sentido, Fein, a cargo de la investigación durante los primeros 11 meses, aseguró que en el expediente se pudo determinar que Nisman ingresó a su computadora y se conectó a internet el domingo por la mañana. “Está acreditado en la pericia de Cibercrimen que hubo una conexión en Azucena Villaflor, en el piso 13.

Lo desvincula a Lagomarsino

“No hay otro elemento que eche por tierra lo que dijo Lagomarsino. No se aportaron pruebas de que él haya tenido participación en un hecho más grave”, dijo Fein, quien remarcó que “nadie pidió la indagatoria en la causa”.