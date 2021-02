Feinmann generó polémica al debatir sobre la menstruación

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fedufeiok%2Fstatus%2F1356734820584460289 Carmela Moreau presentó en diputados “Licencia por Día Menstrual” a las estudiantes de establecimientos públicos. — Eduardo Feinmann (@edufeiok) February 2, 2021

“No lo veo mal, muchas mujeres sufren dolores bastante agudos esos días, en fin, no me parece mal. Además no es un trabajo eso, son estudiantes, está bárbaro que se pueda justificar”, comentó un seguidor a lo que el periodista disparó: “¿Y si probamos con ir a estudiar y trabajar?”.