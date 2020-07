Femicidio de Cielo: extendieron dos meses más la preventiva al acusado

Dado que la defensa pública, quien representa al acusado, no se opuso al pedido, la jueza de garantías interviniente resolvió hacer lugar al pedido, sin tratar el asunto en audiencia como comúnmente es debatido. "Al no existir controversia sobre la persistencia de la prisión preventiva y teniendo en cuenta la situación de pandemia que atravesamos, la cuestión no era necesaria debatirla en una audiencia", explicó el fiscal jefe Agustín García.

De esta manera, se dispuso la extensión del plazo de detención de Escobar por dos meses más, que comenzarían a contar desde el día 18 de este mes. Así, el acusado cumplirá un año bajo preventiva el 18 de septiembre, cuando de continuar imposibilitados los juicios, una nueva discusión tendrá lugar para decidir si se libera al joven o se utiliza el plazo extraordinario autorizado por la Ley 3234.

Cabe recordar que dicha ley ya fue aplicada en la causa por homicidio contra Maximiliano Mérgola, y aguarda su tercera instancia de debate, ante un Tribunal de Impugnación.

Escobar está acusado por homicidio doblemente calificado por ser contra una mujer (femicidio) y para tapar el abuso sexual contra la víctima (criminis causa). Será juzgado ante un jurado popular y su pena superará los 15 años de prisión.