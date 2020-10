Femicidio de Lucía Pérez: los condenados piden salidas transitorias

El Código Penal contempla esta posibilidad si dentro de ese lapso los condenados también muestran una buena conducta en la cárcel. "Hoy esto se ve casi imposibilitado por la pandemia porque con este contexto no se están otorgando tantas salidas transitorias pero si no estarían perfectamente habilitados los dos imputados", ratificó la letrada, en diálogo con el portal marplatense 0223.

"Hay que ver si los jueces están realmente dispuestos a jugarse y a otorgar algo que en realidad corresponde conforme a derecho", añadió Solari, antes de calificar como "gravedad institucional" el fallo del tribunal de Casación que en agosto anuló la absolución de Farías y Offidani por el "abuso sexual seguido de muerte" en perjuicio de Lucía Pérez.

lucia perez1.jpg

El 12 de agosto, la Sala IV de la Cámara de Casación anuló el veredicto de 2018 del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata - compuesto por Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso - que solo había condenado a Farías y Offidani por la venta de droga pero no por el femicidio de la joven que se denunció en el barrio Playa Serena.

Los jueces Mario Eduardo Kohan, Carlos Ángel Natiello y Fernando Luis María Mancini lamentaron la "falta de perspectiva de género" en el fallo inicial y ordenaron la realización de un segundo juicio para que haya un nuevo tratamiento de la prueba incriminatoria y se concluya, entonces, si corresponde ratificar la sentencia absolutoria o aplicar una condena por el grave delito.

La familia de Lucía Pérez denuncia que el 8 de octubre de 2016, a las 10:30, Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes cerca de escuelas de Mar del Plata, llevaron a la joven hasta una vivienda para abusar sexualmente de ella. Después la trasladaron sin vida a un centro médico alejado de la ciudad.

“El primer 8 de octubre creíamos en la justicia, el segundo también; ya el tercero no. Y hoy menos. Es muy loco, no creemos en la justicia por la que seguimos luchando", manifestó Marta Montero, la madre de Lucía, en el marco de un nuevo aniversario de su femicidio. "Son tan desprolijos y tan siniestros, el Poder Judicial, que a la familia jamás la tienen en cuenta", añadió en una nota con Qué Digital.

"A Lucía se le niega el derecho a la justicia. Más allá de la aberración del primer fallo, Lucía no tuvo derecho a nada. Lucía era una niña de 16 años que no tuvo derechos de nada, cuando hay tratados que Argentina ha firmado, internacionales, y ellos lo saben. Por eso, esta gente (el Poder Judicial) no tiene perspectiva de género, ni de vida, porque esto va más allá de la perspectiva de género. Hablamos de una niña a la que tres personas la llevan a una salita de salud muerta, con una cantidad de droga en sangre que no fue ni medida. Entonces, cuando la complicidad del delito es tan grande, no se puede creer", remarcó.