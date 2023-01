Fernández fue a Mendoza y el gobernador no asistió

El presidente Alberto Fernández le contestó al gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, quien este miércoles decidió no recibirlo en su visita a la provincia, y consideró que “alguien lo confundió”.

“Hubiera sido muy bueno que esté, quizá alguien lo confundió al gobernador. Yo no estoy haciendo campaña electoral acá, yo recorro el país intentando llevar soluciones a quienes necesitan”, dijo el Presidente, en un acto que tampoco contó con la presencia de autoridades del PJ provincial ni de La Cámpora. Lo cierto es que Fernández prefirió hacer eje en la ausencia del gobernador. “Tal vez interprete que un video o discurso mío como de campaña, pero es sólo interpretación. Yo tengo una sola preocupación, que Argentina vuelva a ponerse de pie y no se caiga más. Nosotros conocimos la Argentina caída, fue la Argentina que recibimos”, afirmó.

“Lamento que Rody no esté entre nosotros, creo que se equivocó. Igual le mando un abrazo y espero que sigamos trabajando juntos”, agregó el jefe de Estado, quien realizó estas declaraciones al inaugurar junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, en la localidad de El Paramillo.

La atención estuvo puesta en que Fernández no fue recibido en la provincia por su gobernador, quien hasta consideró provocadora su visita. Suárez sostiene que Alberto perjudicó a Mendoza con la decisión que tomó en relación con la obra Portezuelo del Viento, en la que dictaminó que se deberán realizar mayores estudios de Impacto Ambiental y remitir esos trabajos al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

tuit alberto.JPG

“No puedo ser tan hipócrita de acompañarlo”, argumentó Suárez en sus últimas declaraciones. Tampoco estuvieron junto al Presidente la titular del PJ mendocino, Flor Destéfanis, quien argumentó que está de licencia. Encima el partido emitió un frío mensaje a través de su cuenta en Twitter dándole la bienvenida a a Alberto F. “El PJ de Mendoza le da la bienvenida a nuestro querido Presidente de la Nación y del @p_justicialista, @alferdez, quien llegó a nuestra provincia para inaugurar dos importantes obras que transformarán la calidad de vida de miles de mendocinos y mendocinas”, transmitió.

Tampoco estuvo la senadora K Anabel Fernández Sagasti, una de las legisladoras más cercanas a Cristina Kirchner y referente de La Cámpora, la agrupación que encabeza Máximo Kirchner.

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, aseguró que “la tarea central de la militancia” debe ser “salir a romper la proscripción a Cristina” y consideró, que “no se puede hablar de peronismo” si la ex mandataria “no está en la cancha” para presentarse como candidata. “La tarea central de la militancia es salir a romper la proscripción a Cristina. Tenemos que trabajar por la vitalidad de la política y del peronismo. Es imprescindible romper con la proscripción. No se puede hablar de peronismo si Cristina no está en cancha”, dijo.