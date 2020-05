Fernández: "Si un juez hizo algo indebido deberá explicarlo"

Fernández aseguró que el Estado “no pidió la libertad de nadie” y reivindicó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el tema, debido a que es "autoridad de aplicación" de los convenios internacionales en la materia. Aunque admitió que el titular de ese organismo, Horacio Pietragalla, “cometió el error de no avisarme” que iba a actuar en el tema de la prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que fuera denegada por la Justicia y, destacó, no fue apelada por el Ejecutivo.