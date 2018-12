"Cuando empezaron los temas con Calu Rivero yo me sumo a la defensa de Juan", explicó Burlando, y aseguró que él no tuvo nada que ver con lo publicado anoche por el actor en la red social Twitter.

El letrado aseguró que pedirá una pericia psiquiátrica, ya que algunos de los abogados no estarían de acuerdo en continuar con la defensa, debido a que en los últimos años se volcaron a defender a víctimas de estos casos.

Ante la pregunta sobre qué dijo Darthés sobre la denuncia de Thelma Fardín, Burlando afirmó: "Él me niega todo, me niega que estuvo en esa habitación, lo que me hace suspirar, sentir algo de alivio". ¿Y si hay pruebas contundentes en contra de Darthés?, le preguntaron al abogado: "Me daría asco y no podría representarlo", fue su respuesta.

