Filtran video de Raúl Rizzo en una "fiesta del COVID"

En el video que salió al aire en Los ángeles de la mañana se puede observar al actor sin barbijo y en la calle bailando "Fuiste", uno de los éxitos de Gilda, fallecida cantante tropical.

"No falta nadie en esta noche impresionante. La COVID fest de Corvalán", expresa la persona que grabó la celebración, enfocando con su teléfono celular a otros asistentes que utilizaron tapabocas y disfraces.

Descargo

Rizzo, días atrás, acusó a Brandoni de "colaborar para que haya más muertos e infectados". "Lo que se hacía era poner el Himno Nacional, y después un poco de música. Cada uno en la puerta de su casa, no se rompía la cuarentena. Era como estar en un balcón, pero en este caso, sin balcones", explicó el artista en LAM. "Hace rato que ya no se hace más nada de eso. No entiendo qué buscan a tres meses de esto. ¿Qué están buscando? La Policía alguna vez pasó, y al ver de qué se trataba y las condiciones en las que se hacía, lo autorizó", cerró Rizzo.