Fingió su muerte, cobró el seguro y fue sobreseído

En 2014, el hombre se hartó del anonimato, abrió una cuenta en Facebook, decidió contactar a sus padres y les contó sobre su nueva vida. En paralelo, la aseguradora descubrió la verdad: exhibió documentación sobre Leites Do Santos que demostraba que estaba vivo, que gozaba de buena salud y que era propietario de la empresa de informática Viginter, sobre la calle, Profesora Olivia Nogueira 515, de Curitiba. Destapado el fraude, desde la Justicia de Oberá admitieron que “desde un primer momento circuló el rumor que todo era una puesta en escena para zafar de los acreedores”. En enero de 2015, Leites Do Santos se presentó ante la Justicia y consiguió autorización para volver a Curitiba, de donde ya no regresaría jamás.

Como la investigación no pudo superar la instancia probatoria y finalmente el caso nunca fue elevado a juicio, la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, resolvió el mes pasado sobreseer a todos los implicados por prescripción de la acción. Ariel Leites Dos Santos no será juzgado. El dictamen beneficia también a la esposa y al ex socio, quienes fueron acusados de tentativa de estafa.

Tras ser descubierto, Leites Do santos admitió lo que hizo y contó cómo comenzó los trámites legales para radicarse en suelo brasileño: después de dos años obtuvo la residencia permanente. en entrevistas que le hicieron medios locales y ante la Justicia dijo que tuvo que desaparecer por seguridad propia y de su familia. De acuerdo con la investigación, el hombre se dedicaba al comercio entre las localidades de Leandro n. alem y oberá, pero una serie de malas inversiones lo obligó a contraer importantes deudas. Como no pudo hacerles frente, fingió su muerte.