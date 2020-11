Flavio Mendoza y un tenso cruce con Victoria Donda en PH

"Necesito que la gente que nos gobierna haga algo de verdad por nosotros, es desesperante. No se habla mucho pero hasta hubo un par de suicidios por este tema. Cuando no tenés para comer ni para darle a tus hijos. En este país, a los que damos trabajo, somos honestos y pagamos impuestos , se nos castiga. Después a un okupa le dan 50 mil pesos y cobran el IFE", lamentó el productor. "Los que dan trabajo, que son muchos, hoy están cobrando el ATP y hay algunos planes", aseguró Donda.

"No es mi caso", le respondió, seco, Mendoza. "Esto es en el mundo. A veces se dice ‘nos vamos de la Argentina’. ¿A dónde? Francia volvió a cerrar, los contagios son monumentales en todos los países. No alcanza lo que hace el Gobierno pero veo gente que trabaja todos los días para que todos sigamos vivos", postuló la funcionaria.

"Pero vos cobrás un sueldo y podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede. El país se abrió y deberíamos estar trabajando todos", se quejó el coreógrafo. "No se abrió todo", advirtió Donda, a lo que el artista redobló la apuesta con un "Decime qué político se bajó el sueldo.

"A Ginés (González García) no lo quiero con menos sueldo. Lo quiero con más sueldo para que trabaje más horas", replicó la referente del INADI. "Quiero con más sueldo a un médico", retrucó Mendoza e inquirió: ¿Por qué no nos sacan los impuestos a las personas que no podemos trabajar?". "Hay un montón de medidas que se podrían analizar", contestó ella.

"Bueno, mandámelas porque no me han mandado nada en siete meses", sentenció el bailarín.