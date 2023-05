Flor de la V contó el peor chisme de Wanda Nara en Masterchef

Wanda y Mauro con sus hijas Francesca e Isabella, que hoy son motivo de conflicto en la ex pareja.

Desde que confirmó su separación en el vivo de Instagram, Wanda Nara volvió a ser noticia permanente en los programas de chimentos. No solo por el directo que hizo con su hermana Zaira. También porque se la volvió a ver en compañía de L-Gante, reavivando rumores que parecían haber quedado en el pasado. Ahora, Flor de la V reveló un fuerte dato sobre el presente de la conductora de Masterchef.

La conductora se refería a la angustia que vive Wanda por estar alejada de sus hijas Francesca e Isabella , producto de su malogrado matrimonio con Mauro Icardi. Las niñas residen en Turquía con el papá, quien, según revelaron en el ciclo de América TV, no estaría dispuesto a permitir que vengan a vivir en Buenos Aires con su madre.

Flor de la V contó el peor chisme de Wanda Nara.mp4 A raíz de la fuerte información que recibieron sus panelistas, Flor de la V contó un duro chimento sobre Wanda Nara.

La angustia de Wanda es tan fuerte, explicó Flor de la V, que hay momentos en que su estado de ánimo hace que se deban cortar las grabaciones del reality de cocina para que ella pueda reponerse y continuar con su rol de conductora. Sin embargo, en lugar de mantener un perfil bajo, "Wanda sale y va por más", reiteró la Flor, en clara alusión a la aparición de la ex de Icardi acompañando a L-Gante en los premios Gardel.

Wanda sigue enojada por lo sucedido entre Icardi y la China Suárez. Y el futbolista no se queda atrás en su enojo por el vínculo de la madre de sus hijas con Elián Valenzuela.

“A partir del momento que no a él no lo dejaron entrar al chateau, él se va y…no me gusta decir ‘amenaza’ porque es muy fuerte la palabra, pero le desliza que las nenas se van a vivir con él. Algo así como ‘vos seguí jodiendo que yo pido la tenencia’”, explicó Marcela Tauro

“Todos los mensajes y lo que hace Wanda demuestra lo que está sucediendo. A Tauro le llegó de muy buena fuente eso de los hijos, y da la casualidad que cuando contamos la información, le llegó a Záffora la información que ella está triste y mal por las hijas", explicó Florencia sobre la data directa del entorno de Wanda que recibió Guido Záffora en vivo, cuando revelaban un nuevo capítulo de esta guerra marital que parece no tener límites ni final a la vista.