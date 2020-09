Fórmula 1: la victoria de Alpha Tauri con mirada argentina

Y agregó: “No sabíamos cuándo y cómo podíamos tocar el auto, si podíamos o no sacar neumáticos. Nos dijeron que se largaba de nuevo y que los autos iban a quedar en el pit line. Yo no sabía qué hacer, fui y miré el auto, pero sin tocarlo. Hasta que el jefe de mecánicos nos dio las indicaciones”.

Además, el cordobés remarcó que al ser una escudería modesta, el logro toma mayor dimensión. “Lograr un resultado como este en una estructura tan chica es lo máximo que te puede pasar. Nosotros damos todo, pero no se puede ganar siempre”, puntualizó.

Carburando en casa (08-09-2020)

“Ganamos en Italia con un equipo italiano; eso es muy lindo. Cuando sos un equipo chico das el corazón. Y los italianos, al igual que los argentinos, somos de cantar. Nos pasamos adelante a cantar el himno y a celebrar con Gasly. En cuanto a los festejos tuvimos una pequeña fiesta en el hotel. Estamos en pandemia, no se hizo mucho más. Y luego a descansar para el viaje a Toscana para la próxima fecha, el fin de semana próximo, en Mugello”, se explayó.

Por otro lado, el oriundo de Marcos Juárez habló de las cualidades humanas de Gasly. “Es una grandísima persona, como se vio en todos lados. Todos vinieron a saludarlo. Muy compañero, juega siempre, nos jode, trata de hablar en italiano. Y como piloto es muy bueno”, indicó.

En tanto, Bianco hizo hincapié en cómo es la relación con Red Bull. “Somos dos equipos. Si bien el dueño es el mismo, somos dos equipos diferentes con Red Bull. Peleamos por lo mismo, aunque con estructuras diferenciadas. Nosotros le compramos elementos, pero nada más”, afirmó.

En el cierre, analizó el impacto que tuvo la victoria del domingo pasado en Monza. “Nuestro auto creció muchísimo desde las pruebas en Barcelona a estos días. No entiendo cómo no está andando Ferrari. Una casa tan grande no se entiende cómo está atrás. No le hace bien a la Fórmula 1 que esté tan atrás. Nosotros con este triunfo estamos con los pies en las nubes, estamos volando. Esta victoria nos demuestra a nosotros y a todos los equipos que no son los poderosos que se puede llegar”, finalizó.